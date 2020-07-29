شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية مستشفيات الأحساء لفحص «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت صحة محافظة الأحساء جاهزية جميع المستشفيات والمراكز، لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك 1441هـ، إضافة إلى عيادات فحص فيروس كورونا «تطمن»، ومراكز متابعة الحالات الموجبة. وأكدت «الصحة»، توافر جميع الأدوية والمحاليل اللازمة لكل الإجراءات الطبية، بجميع المنشآت خلال إجازة «الأضحى»، إضافة إلى توفير الكوادر الطبية من أطباء وفنيين بكافة التخصصات. وأضافت أن وحدات «تطمن» متواجدة بـ 9 مراكز صحية، بعضها يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى مراكز «تأكد»، للكشف المبكر عن «كورونا»، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي، مطالبة المواطنين والمقيمين بالحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب التجمعات.

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