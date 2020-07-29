شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام لمفاجآت «لفة ولمة العيد» والان نبدء بالتفاصيل

يستعد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك، تحت شعار «لفّة ولمّة العيد»، وذلك عبر باقة متنوعة من الفعاليات لأفراد المجتمع. ومن المقرر أن يخوض الزوار تجربة تفاعلية عائلية فريدة من نوعها، وذلك ضمن سياقات الاحتفال غير التقليدية، التي يطل بها «إثراء» على زواره بشكل دائم، والتي تتناسب مع خصائص التراث الثقافي والإرث الحضاري للمملكة، وذلك على مدى ثلاثة أيام بدءًا من ثاني أيام العيد في الفترة من 11- 13 ذي الحجة 1441هـ الموافق 1-3 أغسطس 2020م.

وتتضمن برامج عيد الأضحى المبارك لهذا العام سلسلة من الأنشطة والفعاليات الداخلية والخارجية، التي تُعنى كل واحدة منها بإثراء الزائر بزخم من المتعة والبهجة الممزوجة بالفائدة الثقافية، بكل أمان، عبر جدولتها بفترات زمنية متباعدة وبأعداد محددة من الزوّار تحقق معها أساسيات التباعد الاجتماعي وتطبق أعلى الاحترازات الوقائية ضد الجائحة، التي يشهدها العالم أجمع.