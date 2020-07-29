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المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن التخلي عن الإدارة الذاتية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المهندس نزار هيثم تخلي المجلس عن إعلان الإدارة الذاتية، لإتاحة تطبيق اتفاق الرياض، بعيد إعلان المملكة تقديم آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس.
وأكد دعم المجلس لجهود تحالف دعم الشرعية في تنفيذ اتفاق الرياض، منوهاً بعمق الشراكة مع التحالف العربي في مواجهة مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، وكذلك تنمية محافظات الجنوب.
وأوضح نزار هيثم أن ذلك يأتي استجابةً لتدخل قيادتي السعودية والإمارات، وحرصاً من المجلس الانتقالي الجنوبي على إنجاح جهود قيادتي البلدين الشقيقين لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، وكذلك تنمية محافظات الجنوب.
وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في تصريح صحفي، اليوم، «إننا نؤكد استمرار وتعميق شراكتنا الإستراتيجية مع التحالف على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، من خلال أهدافنا المشتركة في محاربة التدخلات الإيرانية في المنطقة، ومحاربة الجماعات الإرهابية، ومكافحة الأنشطة المتطرفة، وتأمين خطوط الملاحة البحرية وخليج عدن ومضيق باب المندب، ومنع التهريب وتصدير الفوضى عبر المكونات والأشخاص».
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