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هدت "عقبة شعار" بعسير خلال الساعات الماضية عدداً من الحوادث والانهيارات بفعل الأمطار الغزيرة والمستمرة التي تشهدها العقبة ونجح رجال المرور في التعامل معها في وقت وجيز وتم إزالة الانهيارات مع الجهات ذات العلاقة ونقل السيارات المتأثرة بتلك الحوادث إلى مواقع آمنة.
وفي التفاصيل، شهدت العقبة عصر أمس انقلاب دينا محملة ببراميل بوية ما أدى لتناثرها وانسكابها في الطريق وأرجعت مصادر "الخليج 365" سبب الحادث إلى خلل في مكابح الدينا ما نتج عنه انزلاقها واصطدامها بالرصيف ومن ثم انقلابها ولم تسجل أي إصابات ولله الحمد وتم سحب الشاحنة للتبريدة بالشيول نظراً لوجود دوريات المرور قرب الموقع أثناء وقوع الحادث وتدخلهم السريع وإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي في أقل من عشر دقائق.
"عقبة شعار" تشهد عدداً من الحوادث والانهيارات بفعل الأمطار الغزيرة
هدت "عقبة شعار" بعسير خلال الساعات الماضية عدداً من الحوادث والانهيارات بفعل الأمطار الغزيرة والمستمرة التي تشهدها العقبة ونجح رجال المرور في التعامل معها في وقت وجيز وتم إزالة الانهيارات مع الجهات ذات العلاقة ونقل السيارات المتأثرة بتلك الحوادث إلى مواقع آمنة.
وفي التفاصيل، شهدت العقبة عصر أمس انقلاب دينا محملة ببراميل بوية ما أدى لتناثرها وانسكابها في الطريق وأرجعت مصادر "الخليج 365" سبب الحادث إلى خلل في مكابح الدينا ما نتج عنه انزلاقها واصطدامها بالرصيف ومن ثم انقلابها ولم تسجل أي إصابات ولله الحمد وتم سحب الشاحنة للتبريدة بالشيول نظراً لوجود دوريات المرور قرب الموقع أثناء وقوع الحادث وتدخلهم السريع وإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي في أقل من عشر دقائق.
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
01:10 AM
"المرور" باشرها وأعاد الحركة إلى وضعها الطبيعي في وقت وجيز
هدت "عقبة شعار" بعسير خلال الساعات الماضية عدداً من الحوادث والانهيارات بفعل الأمطار الغزيرة والمستمرة التي تشهدها العقبة ونجح رجال المرور في التعامل معها في وقت وجيز وتم إزالة الانهيارات مع الجهات ذات العلاقة ونقل السيارات المتأثرة بتلك الحوادث إلى مواقع آمنة.
وفي التفاصيل، شهدت العقبة عصر أمس انقلاب دينا محملة ببراميل بوية ما أدى لتناثرها وانسكابها في الطريق وأرجعت مصادر "الخليج 365" سبب الحادث إلى خلل في مكابح الدينا ما نتج عنه انزلاقها واصطدامها بالرصيف ومن ثم انقلابها ولم تسجل أي إصابات ولله الحمد وتم سحب الشاحنة للتبريدة بالشيول نظراً لوجود دوريات المرور قرب الموقع أثناء وقوع الحادث وتدخلهم السريع وإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي في أقل من عشر دقائق.
، "عقبة شعار" تشهد عدداً من الحوادث والانهيارات بفعل الأمطار الغزيرة ،
المصدر : الخليج 365
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