- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت مصر، يوم الثلاثاء، 465 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و39 حالة وفاة، وخروج 1121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 35959 حالةً.
وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي سُجّل في مصر بفيروس كورونا المستجد 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة قد شُفيت،
و4691 حالة وفاة.
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 01:41 AM
"مجاهد": إجمالي المصابين بلغ 92947 بينهم 35959 متعافيًامصر تسجل 465 إصابة جديدة بـ"كورونا " و39 حالة وفاة
سجلت مصر، يوم الثلاثاء، 465 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و39 حالة وفاة، وخروج 1121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 35959 حالةً.
وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي سُجّل في مصر بفيروس كورونا المستجد 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة قد شُفيت،
و4691 حالة وفاة.
، مصر تسجل 465 إصابة جديدة بـ"كورونا " و39 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسجل 465 إصابة جديدة بـ"كورونا " و39 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.