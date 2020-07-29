، مصر تسجل 465 إصابة جديدة بـ"كورونا " و39 حالة وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "مجاهد": إجمالي المصابين بلغ 92947 بينهم 35959 متعافيًا

سجلت مصر، يوم الثلاثاء، 465 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و39 حالة وفاة، وخروج 1121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 35959 حالةً.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي سُجّل في مصر بفيروس كورونا المستجد 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة قد شُفيت،

و4691 حالة وفاة.