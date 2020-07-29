طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين عبر منصة أبشر للخدمات الحكومية

يوجد طرق كثيرة من أجل الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين إما برقم الإقامة أو برقم الهوية من خلال منصة أبشر الإلكترونية للخدمات الحكومية، حيث تسعى المملكة للحد من تداول الخدمات الورقية واستبدالها بخدمات رقمية للتسهيل على المواطنين والوافدين فقامت إدارة الجوازات بالتعاون مع وزارة الداخلية بإنشاء نظامًا إلكترونيًا لتقديم كافة الخدمات إلكترونيًا تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الإصلاحية التي تُسهل على شريحة كبيرة من الوافدين والمقيمين الحصول على الخدمات عبر شبكة الإنترنت .

الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين

يمكنك الآن الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومتابعة مدة انتهاء صلاحية الإقامة داخل المملكة للوافدين وأسرهم عبر منصة أبشر وزارة الداخلية بدون امتلاك حساب بالمنصة دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب الجوازات لتوفير الوقت والجهد وأيضًا لتجديد الإقامة لتفادي أي غرامات وعقوبات من الممكن فرضها من قبل الحكومة السعودية .

وإليك خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة دون امتلاك حساب في ابشر:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل

انقر على تبويب الخدمات الإلكترونية ومنه اختر بوابة الأفراد

من ثم النقر على مستخدم جديد

وقم بإدخال البيانات بشكل صحيح رقم إقامتك أو تاريخ ميلادك

ادخل رمز التحقق

تظهر أمامك المعلومات المتعلقة بصلاحية إقامتك في المملكة

الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر