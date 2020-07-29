طريقة سريعة لإطالة الأظافر في 3 أيام

تعتبر الأظافر الطويلة من الأشياء التي تسعي إليها الكثير من الفتيات؛ لأنها تعطي مظهر جذاب، وأنيق لليد، وتعتبر الأظافر الطويلة من أهم علامات الجمال في عصرنا الحالي ومن أهم الطرق لأطالة الأظافر، هي تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات، والمعادن، كالكالسيوم، والحديد، والمغنسيوم؛ لأنها تساعد في إطالة الأظافر، وتقويتها، ويجب عليكي تنظيف أظافرك جيداً، وترطيبها، ويساعد شرب الماء بكميات كبيرة على حماية الأظافر من الجفاف، ويساعد أستخدام بعض المواد الصحية على إطالة الأظافر؛ لأنها مواد طبيعية، وصحية، ومفيدة للأظافر، ويساعد الثوم على إطالة الأطافر، ويحفز من نموها، ويحافظ عليها من التكسير، ويعمل على تقوية الأظافر، ويقلل من تشقق الأظافر، ويعمل الثوم كمطهر للأظافر، ويساعد زيت الزيتون على ترطيب الأظافر، ومنحها القوة، والمظهر الجذاب، وسوف نعرض لكي طريقة عمل الخلطات بمكونات طبيعية، وصحية، وغنية بالكثير من الفوائد لأظافر طويلة وقوية.

مكونات وصفة الثوم وزيت الزيتون لإطالة الأظافر في 3 أيام

فصان من الثوم. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من زيت القرنفل. ملعقة صغيرة من الفازلين.

طريقة تحضير الخلطة وتطبيقها

قومي بإحضار بولة متوسطة، ثم قومي بهرس الثوم جيداً، وضيفي إليه ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من زيت القرنفل، ثم قلبيهم جيداً، ثم أضفي إليهم الفازلين، ثم قلبي المكونات جيداً حتي تتجانس، وتحصلين على خليط سائل، وكريمي.