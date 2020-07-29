شكرا لمتابعة خبر عن استطلاع: ٥٦% يؤيدون عودة الطلاب للدراسة في العام الجديد على فترتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته " صدى " أن ٥٦% يؤيدون عودة الطلاب للدراسة في العام الجديد على فترتين لتحقيق التباعد.

وبحسب الاستطلاع فإن ٤٤% لا يؤيدون قرار عودة الطلاب للدراسة في العام الجديد على فترتين.

وكانت وزارة التعليم قررت أن يكون موعد بدء العام الدراسي الجديد لكافة المراحل التعليمية يوم الأحد 11 من محرم 1442، الموافق 30 من أغسطس 2020، على أن يتم اتباع نفس نظام التقويم الدراسي الذي كان متبعا في العام الحالي.

ووضعت الوزارة التقويم الخاص بالعام الجديد، على أن يكون موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول في 20 ديسمبر لعام 2020، وتبدأ إجازة نصف العام في 31 ديسمبر 2020.