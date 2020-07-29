شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..«السيول» تبتلع السيارات في طريقها بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أظهرت مقاطع فيديو، هطول أمطار غزيرة التي هطلت اليوم في الطائف، وقامت بجرف السيارات في طريقها.
وظهر في الفيديو أن السيول كانت تسير بغزارة وقوة، جارفة في طريقها كل ما يقابلها.
وكشف في فيديو عن حمل المياه للسيارات وهو مشهد أثار دهشة بعض المتواجدين في المكان.
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