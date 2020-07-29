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في لحظة الأمطار و هو يوثق جمال الشلالات في عقبة شعار بأبها لم يتوقع مصور تلك اللقطات أن تلتقط كاميرته لحظات عصيبة لحادث سير حيث وثقت كاميرا الجوال ‏حادث لشاحنة محملة “بالدهانات” في العقبة و يظهر السبب السرعة الزائدة و استخدام الفرامل القوي لحظة النزول





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كانت هذه تفاصيل خبر وقت الامطار و لحظات عصيبة لحادث سير مباشر وثقته كاميرا الجوال في عقبة شعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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