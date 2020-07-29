متحدث الأمن العام: ضبطنا 244 مخالفًا تسللوا إلى المشاعر المقدسة

ضبطت قوات أمن الحج، اليوم الثلاثاء، 244 مخالفًا، توافرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج، بالمخالفة للإجراءات النظامية الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

جاء ذلك وفق ما صرّح به المتحدث الرسمي للأمن العام، إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد المختصة بموسم حج هذا العام 1441هـ.

Advertisements

وقال المتحدث الرسمي للأمن العام: تمكنت قوات أمن الحج اليوم الثلاثاء 7 / 12 / 1441 هـ من ضبط عدد 244 مخالفًا توفرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج بما يخالف الإجراءات النظامية الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وأهاب المتحدث الرسمي بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بتعليمات الحج، مؤكدًا أنَّ رجال الأمن يفرضون طوقًا أمنيًا محكمًا على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط مخالفيها .

اقرأ أيضًا:

مدير الأمن العام: جاهزون لخدمة حجاج بيت الله الحرام