مواطن يتهم مجمعًا طبيًا خاصًا بإصابة 7 عائلات بكورونا

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الثلاثاء، أنَّ الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة فتحت التحقيق مع مسؤولي مجمع طبي خاص في اتهامات بالإهمال وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية المتبعة للكشف على مصابي فيروس كورونا (كوفيد 19) ما تسبَّب في تشخيص خاطئ لأحد المواطنين، الأمر الذي تسبَّب في إصابة 7 عائلات مخالطة له.

وقالت مصادر «عاجل»: إنَّ الإهمال في تشخيص إصابة المواطن جاء بعد مراجعته للمجمع الطبي الخاص، إثر شعوره بأعراض كحة وألم في الحلق وسخونة داخلية، ومن ثمَّ أرد الاطمئنان على حالته الصحية، وبعد قياس حرارته (38:50) لم يتم التعامل معه على أنه مشتبه في إصابته بالفيروس، بل تمَّ إهماله في غرفة الانتظار مع المراجعين، ومخالطة أعداد كثيرة داخل المجمع الطبي دون أدنى مسؤولية. بحسب المصادر.

وخلال تواجد المواطن في عيادة الكشف وأمام الطبيب المعالج تمَّ قياس حرارته، مجددًا، وكانت النتيجة نفسها (38:50 درجة) وبعد عمل التحاليل والأشعة والإجراءات تمَّ التشخيص بأنه «مصاب بالتهاب ونزلة بالحلق على الصدر»، وتمَّ صرف الأدوية له وأعطي تقريرًا طبيًا بأنَّه غير مصاب بفيروس كورونا!

Advertisements

وبعد مرور 5 أيام تفاقمت الأعراض، والحالة الصحية، حتى إنَّه فقد الوعي، وتمَّ نقله في حاله حرجة بواسطة ذويه إلى مستشفي حراء العام، وكانت نسبة الأكسجين منخفضة إلى 74 درجة، بعدما تمكن فيروس كورونا من التغلغل في الرئتين، ومن ثمَّ تمَّ تنويمه 15 يومًا على أجهزة التنفس الصناعي.

وتبيَّن أنَّ التشخيص الخاطئ في البداية من المجمع الطبي الخاص تسبَّب في إصابة 7 عائلات من أشقاء المواطن المصاب، كونهم يسكنون بجواره، ومخالطين له ولأسرته، وبعد خروجه من المستشفى والحجر الصحي اتَّضح أنه لا يزال يعاني من عدة مضاعفات وأعراض بعد الإصابة، ويراجع مستشفيات تخصصية بالمنطقة الغربية لطلب العلاج.

وتقدم المواطن بشكوى رسمية لوزارة الصحة (ممثلة في صحة منطقة مكة) ضد المجمع الطبي الخاص، مؤكدًا إهمال وعدم تقيد المجمع بالإجراءات الاحترازية، فضلًا عن التشخيص الخاطئ الذي تأكد أنه «خطأ طبي»، وتتولى المعاملة اللجنة الطبية بعد التوجه بالخطأ الطبي لدراسة ملفها وإصدار الحكم فيها وتطبيق الأنظمة والتعليمات ضد المجمع الطبي الخاص.