مؤسسة التقاعد تعدد مزايا وطريقة استخراج البطاقة الإلكترونية

من خلال تطبيقها..

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، طريقة استخراج بطاقة التقاعد الإلكترونية للاستفادة من العروض والمزايا الخاصة بالمتقاعدين. وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر«: «يمكنك استخرج بطاقتك التقاعدية الإلكترونية من خلال تطبيق مؤسسة التقاعد واستفد من العروض والمزايا الخاصة بالمتقاعدين والمستفيدين». وأوضحت مؤسسة التقاعد أنَّه يمكن الاطلاع على قائمة العروض والمزايا من خلال الرابط التالي، اضغط هنا. Advertisements أو من خلال الهاتف المحمول من خلال الرابط التالي، اضغط هنا. اقرأ أيضًا: مؤسسة التقاعد: الحجز المسبق يوفر «الخدمات الإلكترونية» للعملاء

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