أمير الشمالية يعزي في وفاة ابنة الدكتور صالح المحيميد

أعرب أمير منطقة الحدود الشمالية، فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، عن عزائه ومواساته، لأسرة المحيميد في وفاة ابنة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالرحمن المحيميد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بالدكتور المحيميد وبشقيق الفقيدة رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشيخ عبدالله بن صالح المحيميد، وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.

وقد عبر أبناء أسرة المحيميد عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الحدود الشمالية على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وألا يريه أَي مكروه.