شرطة الطائف: القبض على عمالة وافدة ألقت أثاثًا قديمًا في مياه الأمطار

تسبب في إعاقة قنوات تصريف المياه

ألقت شرطة الطائف القبض على عمالة وافدة قامت برمي أثاث قديم في مياه الأمطار الجارية بالطائف، ما تسبَّب في إعاقة قنوات تصريف المياه. وأوضحت شرطة الطائف أنه تمَّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. اقرأ أيضًا: تجمعات الأمطار تحتجز 30 مركبة.. 14 منها تقل ركابًا في الطائف

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