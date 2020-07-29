اشترطت إرفاق المستندات والمبررات كافة..
حددت المديرية العامة للجوازات طرق التعامل مع الحالات الاستثنائية للخروج من المملكة، جاء ذلك ردًّا من «الجوازات السعودية»، على استفسار مفاده: «لو سمحت عندي عمل بدبي وأحتاج اطلع من السعودية كيف الطريقة؟ كيف أرسل لوزارة الداخلية».
وأجابت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قائلة: «أهلًا بك، بالنسبة للحالات الاستثنائية يرجى توجيه الطلب لمقام وزارة الداخلية أو وزارة الصحة عن طريق البريد مع إرفاق المستندات والمبررات كافة، سعدنا بتواصلك».
كانت هذه تفاصيل خبر مديرية الجوازات: طريقتان لمغادرة «الحالات الاستثنائية» للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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