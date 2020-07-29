مديرية الجوازات: طريقتان لمغادرة «الحالات الاستثنائية» للمملكة

حددت المديرية العامة للجوازات طرق التعامل مع الحالات الاستثنائية للخروج من المملكة، جاء ذلك ردًّا من «الجوازات السعودية»، على استفسار مفاده: «لو سمحت عندي عمل بدبي وأحتاج اطلع من السعودية كيف الطريقة؟ كيف أرسل لوزارة الداخلية».

وأجابت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قائلة: «أهلًا بك، بالنسبة للحالات الاستثنائية يرجى توجيه الطلب لمقام وزارة الداخلية أو وزارة الصحة عن طريق البريد مع إرفاق المستندات والمبررات كافة، سعدنا بتواصلك».