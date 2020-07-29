الوزير «بوريطة» يستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مطار سلا

استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مطار مدينة سلا بقرب العاصمة المغربية الرباط، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة الأمير فيصل بن فرحان لتونس والجزائر ومصر، لمناقشة تطورات الأزمة الليبية على دول المنطقة.

كان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قال في وقت سابق الثلاثاء، إنَّ هناك تطابقًا كبيرًا في مواقف السعودية وتونس لمواجهة تحديات المنطقة؛ حيث قال: « وجدت تطابقًا كبيرًا بين مواقف المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية فيما يتعلق بالتحديات الكثيرة التي تواجه المنطقة والعالم العربي ليس أقلها ما يتعلق بالوضع في ليبيا».

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