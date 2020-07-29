بعد وصوله للمغرب قادمًا من مصر والجزائر وتونس..
استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مطار مدينة سلا بقرب العاصمة المغربية الرباط، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة الأمير فيصل بن فرحان لتونس والجزائر ومصر، لمناقشة تطورات الأزمة الليبية على دول المنطقة.
كان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قال في وقت سابق الثلاثاء، إنَّ هناك تطابقًا كبيرًا في مواقف السعودية وتونس لمواجهة تحديات المنطقة؛ حيث قال: « وجدت تطابقًا كبيرًا بين مواقف المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية فيما يتعلق بالتحديات الكثيرة التي تواجه المنطقة والعالم العربي ليس أقلها ما يتعلق بالوضع في ليبيا».
اقرأ أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر الوزير «بوريطة» يستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مطار سلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.