«العبد العالي» يحذر من التجمعات الأكثر من 50 فردًا..
وجَّه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبد العالي، نصيحة إلى المواطنين قبل حلول عيد الأضحى المبارك لتجنب انتشار فيروس كورونا، وقال خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «تويتر»: أرجوكم.. لا نريد أن تكون فرحة العيد مصدرًا للخطر على صحتنا، يمكننا أن نبتهج وأن نفرح ونلتقي بقلوبنا مع تطبيق التباعد بالمسافات الآمنة والالتزام بالسلوكيات الصحية.
كما جدّد التذكير بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية منها ارتداء الكمامات وغسل اليدين بالماء والصابون أثناء مقابلة الأهل والأقارب والأصدقاء، على أن يكون الحد الأقصى للتجمع هو 50 فردًا لا أكثر، واختتم «متحدث الصحة» رسالته بقوله: «كل عام وأنتم ومن تحبون بصحة وعافية».
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وزارة الصحة للمواطنين: لا تحولوا فرحة العيد إلى مصدر للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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