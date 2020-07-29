احتجازات وانقطاعات للكهرباء بأمطار عسير وجازان

تسببت الأمطار التي هطلت على منطقة عسير، في احتجازات لمواطنين إضافة إلى انقطاعات الكهرباء عن بعض القرى والهجر، بينما استنفرت الجهات المعنية طاقاتها البشرية والآلية لمواجهة الأمطار التي هطلت بغزارة على المنطقة ومحافظاتها، وسالت على إثرها العديد من الأودية الكبيرة.

كميات الأمطار التي هطلت على عسير

موقع آمن

قال الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بعسير النقيب محمد عبده السيد، إن الأمطار التي هطلت شملت مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة وتنومة، وكانت الأمطار من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة، وأنقذ الدفاع المدني احتجاز شخصين داخل سيارة في سيل وادي بيض، وتم وصول الفرق ووُجد الشخصان خارج السيارة وتم نقلهما لموقع آمن، بينما رفعت أمانة عسير وكافة البلديات، درجة الاستعداد لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام. ومضاعفة الجهود في هذا الشأن، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية.

رفع الجاهزية

حذر النقيب السيد المتنزهين والأهالي والمقيمين من القرب من بطون الأودية خصوصا مع الأمطار واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني وتوخي الحذر في مثل هذه الظروف، مع أهمية متابعة وسائل السلامة وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي، واتباع التنبيهات الجوية التي تصدر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، مشيرا إلى أن الدفاع المدني يعمل على متابعة التغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

عزل قرية

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واصلت الأمطار، أمس، هطولها على منطقة جازان، وشهدت محافظاتها أمطارا غزيرة سالت على إثرها العديد من الأودية وتسببت في انقطاعات الكهرباء عن بعض القرى والهجر، وعزلت سيول وادي رملان أهالي القرية، و‏نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة تغريدة لها بحسابها، توضح أن أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة، أمس، في قرية السبطة بمحافظة بيش.

انقطاعات متكررة

تسببت الأمطار في انقطاعات للكهرباء والطرق بقرية القومة وحي القومة بالدرب وارتفع منسوب المياه في عدد من الأحياء السكنية وطرق وشوارع المحافظة، وجرت عدد من الأودية منها وادي رملان وبيض، حيث احتجز سيل وادي رملان الأهالي وقطع الطريق المؤدي إلى القرية.

فتح الشوارع

أوضح رئيس بلدية الدرب المكلف يوسف ضيف الله أن البلدية قامت باستنفار كافة جهودها الميدانية بنزح وتصريف مياه الأمطار إثر الحالة المطرية التي هطلت على المحافظة خلال اليومين الماضيين، حيث شاركت البلدية بعدد 5 مضخات شفط مياه، و3 وايتات شفط مياه، و2 شيولات و50 عاملا، و4 قلابات، وتم نزح وشفط المياه من الشوارع العامة والأحياء، وفتح 8 شوارع أغلقت جراء جرف السيول لها وتهدم الأحواش المجاورة لشوارع كما تم ردم أكثر من 4 مستنقعات.