إزالة تعديات 13.8 ألف متر بجدة

كذلك أزالت بلدية الجنوب الفرعية تعديات على أراض حكومية بمساحة 1800 متر مربع عبارة عن بناء «أسوار» من «البلك» حيث جرى إزالة كافة الإحداثيات في المواقع المرصودة.
وأكد رئيس البلدية تركي الذروي أن البلدية ماضية في إزالة مثل هذه التعديات على الأراضي سواءً بالتسوير أو بالبناء، ومنع مخالفة الأنظمة والتعليمات.
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