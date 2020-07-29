إزالة تعديات 13.8 ألف متر بجدة

أزالت أمانة جدة تعديات بمساحة 13.800 متر مربع بنطاق أبرق الرغامة والبلديات، إذ تمكنت بلدية أبرق الرغامة من إزالة تعديات على أراض حكومية بمساحة 12 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات الأمنية. وأوضح رئيس البلدية المهندس سعد محمد القحطاني أن الفرق الميدانية رصدت تعديات بحي «ريخ» حيث جرى إزالة سبعة من «الأحواش» حديثة الإنشاء، و3 غرف شيدت بطرق غير نظامية وعلى أراض حكومية، كما أكد القحطاني استمرار أعمال الرصد بالنطاق لمنع كافة المخالفات البلدية من التعديات وغيرها من التجاوزات التي تخالف الاشتراطات البلدية.

كذلك أزالت بلدية الجنوب الفرعية تعديات على أراض حكومية بمساحة 1800 متر مربع عبارة عن بناء «أسوار» من «البلك» حيث جرى إزالة كافة الإحداثيات في المواقع المرصودة.

وأكد رئيس البلدية تركي الذروي أن البلدية ماضية في إزالة مثل هذه التعديات على الأراضي سواءً بالتسوير أو بالبناء، ومنع مخالفة الأنظمة والتعليمات.