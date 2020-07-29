إغلاق 4 مطاعم بالمسفلة

نفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة ميدانية على عدد من المطابخ والمطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية، أسفرت عن إغلاق 4 مطاعم غذائية، وذلك لمخالفتها في الإجراءات الاحترازية والوقائية وتدنٍ في مستوى النظافة.
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أنَّ الفرق الرقابية الصحية تمكنت من ضبط المطاعم المخالفة للاشتراطات، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات.
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