تأهيل وسفلتة طرق وأحياء بالجوف

كشفت الإدارة العامة للمشاريع بأمانة منطقة الجوف عن الانتهاء من إعادة تأهيل وسفلتة أكثر من 20 ألف متر مربع، في عدد من الطرق والأحياء، وذلك وفق خطة تستهدف سفلتة 60 ألف متر مربع خلال الأسابيع القادمة، ضمن أعمال الإدارة المستمرة في رفع جودة وكفاءة الطرق. وأكدت الإدارة العامة للمشاريع أن الأمانة حريصة على تنفيذ هذه الطرق وفق أعلى معايير الجودة والسلامة لخدمة المواطنين، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ومقام وزارة الشؤون البلدية والقروية، بمتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.



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