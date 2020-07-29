بنك احتياطي للبيانات الوطنية لمواجهة الكوارث

علمت «دوت الخليج» أن مركز المعلومات الوطني يعتزم إنشاء موقع احتياطي لبنك البيانات الوطني، بهدف توفير استراتيجية متكاملة لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث.

الأصول القيمة

يهدف المشروع إلى توفير استراتيجية متكاملة لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث لبنك البيانات الوطني من خلال توفير حلول لاسترداد الأصول القيمة عند حدوث توقف غير متوقع. تتضمن هذه الأصول البيانات الكبيرة المخزنة في بحيرة البيانات والبرمجيات والأجهزة المطلوبة لضمان استمرارية الخدمة.

قاعدة شاملة

يعد بنك البيانات الوطني مبادرة وطنية للتحول الاستراتيجي تم تطويره لتحقيق أهداف رؤية 2030 ولدعم التحول الرقمي، وهو بنك للبيانات الوطنية وقاعدة شاملة لأحدث التطبيقات والتقنيات والأدوات والذي يهدف إلى جمع وتخزين وتحليل البيانات، ومن المخطط له أن تكون منصة دعم موحدة لصناع القرار في القطاعين العام والخاص.

الذكاء الاصطناعي

كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي «سدايا» خلال تدشينها هويتها الرسمية في مارس 2020 عن إنشاء بنك بيانات وطني ومركز ابتكار للذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق استعدادات الهيئة لدعم انضمام السعودية إلى الاقتصادات الرائدة عالمياً في اعتماد الذكاء الاصطناعي، الذي يتوقع أن يسهم بأكثر من 500 مليار ريال من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، ما يعادل 12.4 في المائة.

إيرادات إضافية

يتجسّد دور الهيئة في إسهامها في الارتقاء بالسعودية إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، حيث تقدر قيمة اقتصاد البيانات والذكاء الاقتصادي في البلاد بنحو 15 إلى 20 مليار ريال، في حين تتوفر فرصة لتحقيق إيرادات إضافية بما يقارب 40 مليار ريال من خلال تسخير قوة البيانات لتحقيق أقصى قيمة منها، وضمان استخدامها بطريقة مسؤولة وآمنة.

الأصول الوطنية

حققت السعودية تقدماً كبيراً في الاستفادة من قيمة البيانات التي تشكل جزءاً مهماً من الأصول الوطنية منذ إطلاق «رؤية 2030»، إذ تتضمن خطة الإصلاح والتحول الاقتصادي 96 هدفاً من ضمنها 66 تركز على البيانات والذكاء الصناعي. وشكل إنشاء «سدايا» خطوة بالغة الأهمية لتحويل هذا التوجه إلى واقع.

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بنك البيانات الوطني

توحيد أكثر من 80 مجموعة بيانات حكومية

%30 من الأصول الرقمية الحكومية

تنفيذ مشروع السحابة الحكومية

دمج 83 مركز بيانات مع 40 جهة حكومية

بناء واحدة من أكبر سحابات المنطقة

استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات

تحديد فرص إيرادات ووفورات بمجموع 40 مليار ريال

وضع استراتيجية طموحة ومبتكرة للبيانات والذكاء الاصطناعي