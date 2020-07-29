خطة للعودة إلى المدارس وتفعيل منظومة التعليم الموحدة

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرارا بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي 1442، على أن تتولى الإشراف العام على خطة العودة، والتحقق من اكتمال استعدادات قطاعات الوزارة وإدارات التعليم، ومراجعة وتطوير المخطط الشامل ونماذج العودة للدراسة، والإشراف على تطبيقها بعد اعتمادها. كما تتولى اللجنة الإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة وجاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب. كذلك من مهام اللجنة الإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، واستمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة.

برامج تطويرية

تضمن قرار الوزير أن تتولى اللجنة الإشراف على اكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة، وتنفيذ خطة التوعية الإعلامية، ومتابعة التقارير الدورية لعمليات الاستعداد وإقرار التغييرات اللازمة. وسيرفع مكتب تحقيق الرؤية تقريرا أسبوعيا للوزير عن سير العمل وفقا للمخطط الشامل يتضمن نسب الإنجاز والتحديات والآليات المقترحة.

لجان مماثلة

يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من داخل الوزارة وإدارات التعليم ولها تشكيل فرق عمل من أعضائها ومن غيرهم، فضلا عن تشكل لجان مماثلة في كل إدارات التعليم وفي كل مكاتب التعليم تتولى الإشراف على تنفيذ خطة الاستعداد للعام الدراسي، في حدود اختصاصها. ويرفع رؤساء اللجان المشكلة في مكاتب التعليم تقارير أسبوعية لمديري التعليم ومنها إلى الوزارة تتضمن نسب الإنجاز والتحديات والآليات المقترحة للتعامل معها.

من مهام اللجنة

الإشراف العام على خطة العودة للمدارس

التحقق من اكتمال استعدادات قطاعات الوزارة

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مراجعة وتطوير المخطط الشامل ونماذج العودة للدراسة

الإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية

الإشراف على جاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة

الإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات

متابعة استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة

الإشراف على تنفيذ خطة التوعية الإعلامية