استبدال كسوة الكعبة المشرفة

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باستبدال كسوة الكعبة المشرفة اليوم الأربعاء، وذلك جرياً على عادتها السنوية. وسيتم تغيير كسوة الكعبة المشرفة القديمة بالكسوة الجديدة، بإشراف ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وستتعاون عدة إدارات في عملية تبديل الكسوة، بإشراف من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.



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