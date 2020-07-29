إضافات جديدة لمركز القيادة والسيطرة

افتتح مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عدداً من الإضافات الجديدة التي شهدها مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام بمشعر منى هذا العام، ضمن المرحلة التطويرية الأولى.
جاء ذلك خلال تفقده مركز القيادة والسيطرة، حيث قص شريط افتتاح الأقسام الحديثة التي جرى إضافتها هذا العام، واستمع إلى شرح وافٍ عن المركز وأقسامه ومجمل ما شهده من تطورات وإضافات.
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