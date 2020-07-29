جهود المملكة في الحج ضمن مبادرات التحول الوطني

مع زيادة أعداد الحجاج عامًا بعد عام، تزداد جودة الخدمات، وتتجاوز التوقُّعات، ومع أن موسم الحج لعام 1441 موسم استثنائي، إلا أنه لن يكون أول تحدٍ تتغلب عليه المملكة في موسم الحج، وبخبراتها المتراكمة وتفانيها في تيسير رحلة الحجاج وبعون من الله أولًا وآخرًا، سيكون حج عام 1441 محطة في مسيرة نجاحات المملكة في موسم الحج. وتعلق الناس الثقة بقرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- نتيجة ما يرونه من نجاحات متتالية كل عام وحرص وتفانٍ كبير في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وما مروا به بأنفسهم من تجارب في رحلاتهم إلى الحج.

أداء الفريضة

بدافع الاهتمام الذي أولته رؤية المملكة 2030 إلى خدمة ضيوف الرحمن، كان لمبادرات برنامج التحول الوطني بالتعاون مع الجهات المعنيَّة نصيب من الاستعدادات المسبقة لإنجاح موسم الحج، أبرز تلك الجهود والمبادرات.

وتتطلَّع الأنظار لوزارة الصحة في موسم هذا الحج الاستثنائي في ظل انتشار جائحة كورونا، حيث كثَّفت الوزارة جهدها منذ ظهور الجائحة في السيطرة عليها والحد من انتشارها، واستمرت جهودها مع اقتراب موسم الحج، إذ وضعت خطة للاستعداد لموسم حج 1441 الاستثنائي بإقامة الحج بأعدادٍ محدودة جدًّا، وفحص جميع المشاركين في أداء فريضة الحج لهذا العام، وتوفير الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، والحرص على تحقيق التباعد الجسدي، وإخضاع جميع المشاركين للعزل المنزلي قبل بدء مناسك الحج وبعد الانتهاء منها، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية اللازمة خلال أيام الحج.

اشتراطات وتوصيات

في الجانب الوقائي لعام 1440 حرصت وزارة الصحة على إصدار الاشتراطات، والتوصيات الصحية للحج، ونشرها عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين. كما استفاد أكثر من مليون وستمائة وتسعين ألف حاج من الخدمات الوقائية والإسعافية بالمنافذ الصحية التي جهَّزتها الوزارة لموسم حج 1440، وشاركت وزارة الصحة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، في مبادرة (طريق مكة) التي نُفِّذت من خلالها الإجراءات الوقائية في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة.

وأحدثت المبادرة نقلة نوعية في الالتزام بالاشتراطات الصحية، إذ بلغت التغطية بلقاحي الحمى الشوكية والإنفلونزا للحجاج القادمين عبر هذه المبادرة نسبة 100 لأول مرة، كما بلغ عدد منسوبي وزارة الصحة الذين شاركوا في خدمة الحجاج لعام 1440 قرابة 30 ألفًا، كما جهَّزت الوزارة 25 مستشفى في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدَّسة بسعة سريرية بلغت خمسة آلاف سرير، وبقيادة 1141 فريقا طبيا في المشاعر المقدسة.

تقنيات حديثة

لجهود قطاع الاتصالات في موسم الحج نصيب من النجاح، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، حيث انتهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع مزودي الخدمة من تنفيذ نظام التغطية الداخلية لشبكة الهاتف الجوال وتشغيله، وذلك بمبنى الشامية في توسعة الدولة السعودية الثالثة في القبو والدور الأرضي والأول والثاني، كما أتمَّت تركيب معدَّات المشغلين الثلاثة وربطها وتشغيلها مع النظام ودخول النظام لمرحلة التشغيل رسميًّا لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

ويستهدف النظام مستقبلًا تغطية أجزاء الحرم المكي الداخلية كافةً بأحدث التقنيات الحديثة وبمشاركة القطاع الخاص، مما سيسهم في توفير عوائد سنوية للدولة.

إمدادات المياه

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في جانب إمدادات المياه في موسم الحج نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن برنامج التحول الوطني، عدة مشاريع بمنطقة المدينة المنورة لخدمة موسم الحج، بغرض تأمين إمدادات المياه وزيادة معدلات ضخ المياه، شملت «مشروع تنفيذ خطوط المياه غرب المدينة المنورة»، ويتضمن تنفيذ خطوط رئيسية للمياه لخدمة مناطق غرب المدينة المنورة وجنوبها، ومن ضمنها خدمة محطة استقبال الحجاج وتفويجهم بطريق الهجرة، و«بدء مشروع تنفيذ الخطوط الرئيسية للمياه، بغرض تحسين آليات وتوزيع واستيعاب المرحلة الثالثة من المياه المحلاة لخدمة جميع أحياء المدينة المنورة ومن ضمنها المنطقة المركزية والأحياء المحيطة بها»، كذلك «مشروع تنفيذ الخطوط الفرعية للمياه»، الذي نُفِّذ لتحسين آليات وتوزيع واستيعاب المرحلة الثالثة من المياه المحلاة لخدمة جميع أحياء المدينة المنورة ومن ضمنها المنطقة المركزية والاحياء المحيطة بها، أيضًا «مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالأحياء المتضررة بالمدينة المنورة»، الذي يتضمن تنفيذ شبكات الصرف الصحي القريبة من المنطقة المركزية والقريبة من مسجد الميقات.

حماية الحجاج من الأوبئة والأمراض 1440

1,690,000 حاج استفادوا من الخدمات الإسعافية والوقائية

36 عملية قلب مفتوح

750 قسطرة قلبية

3328 جلسة غسيل كلوي

151 عملية مناظير

6034 استفادوا من الخدمات العلاجية

5000 سرير