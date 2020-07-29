تراحم تطلق حملة هم أحوج

وقدم البطي شكره لكل من شارك في دعم اللجنة لتيسير ما يخدمها في تنفيذ برامجها المتنوعة، مؤكداً أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم، تسعى لتعزيز الاستقرار الأسري، وإبعاد أفراد الأسرة عن دائرة الجريمة، إضافة لتمكين أفراد الأسرة من العيش الشريف وتدريب وتأهيل وتوظيف السجناء عبر العديد من البرامج، إلى جانب تقديم سلال غذائية وكسوة العيد إلى أسر السجناء في هذه الأيام، إضافة إلى خدماتها المعتادة.
ودعا البطي رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى تكثيف دعم هذه الأسر من خلال اللجنة. يذكر أن حملة «هم أحوج» التي تصادف عيد الأضحى المبارك ستستمر حتى منتصف شهر ذي الحجة.
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