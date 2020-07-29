صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام، بأنه إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا ، وما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد المختصة بموسم حج هذا العام 1441، فقد تمكنت قوات أمن الحج اليوم الثلاثاء 7 / 12 / 1441 من ضبط عدد (244) مخالفاً توفرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج بما يخالف الإجراءات النظامية الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وأهاب المتحدث الرسمي بكافة المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات الحج ، مؤكداً أن رجال الأمن يفرضون طوقاً أمنياً محكماً على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط مخالفيها.



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-ضبط 244 مخالفا قاموا بالتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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