حج / وزارة الصحة تنهي فحص جميع المكلفين لخدمة حجاج بيت الله الحرام



منى 7 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

أتمت وزارة الصحة فحص

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ الخطة الصحية المعتمدة للحج وفق أعلى المعايير وبما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن والمكلفين لخدمتهم خلال موسم الحج ، سعياً للخروج بموسم حج صحي وآمن ، خاصةً في ظل هذه الظروف الصحية العالمية إثر جائحة كوفيد 19 .

ودعت الوزارة ضيوف الرحمن والمشاركين في الحج إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة من تباعد اجتماعي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية لضمان سلامة الجميع.

كما أهابت الصحة بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام باتباع السلوكيات الصحية السليمة والالتزام بالإرشادات والنصائح الطبية التي أصدرتها الوزارة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتجنب الإصابة بالأمراض، بإذن الله.

// انتهى //

00:57ت م

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منى 7 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأتمت وزارة الصحة فحص كورونا للمكلفين بالعمل في المشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام من جميع القطاعات الحكومية والخاصة وذلك للتأكد من سلامتهم وخلوّهم من فيروس كورونا كوفيد ١٩ وجاهزيتهم لخدمة ضيوف الرحمن .وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ الخطة الصحية المعتمدة للحج وفق أعلى المعايير وبما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن والمكلفين لخدمتهم خلال موسم الحج ، سعياً للخروج بموسم حج صحي وآمن ، خاصةً في ظل هذه الظروف الصحية العالمية إثر جائحة كوفيد 19 .ودعت الوزارة ضيوف الرحمن والمشاركين في الحج إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة من تباعد اجتماعي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية لضمان سلامة الجميع.كما أهابت الصحة بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام باتباع السلوكيات الصحية السليمة والالتزام بالإرشادات والنصائح الطبية التي أصدرتها الوزارة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتجنب الإصابة بالأمراض، بإذن الله.// انتهى //00:57ت م0284

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