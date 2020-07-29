السعودية اليوم / تونس تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



تونس 7 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 13 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 1468 إصابة مؤكدة، فيما استقر عدد الوفيات عند 50 وفاة.

// انتهى //

00:29ت م

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تونس 7 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 1468 إصابة مؤكدة، فيما استقر عدد الوفيات عند 50 وفاة.// انتهى //00:29ت م0282

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