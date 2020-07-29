السعودية اليوم / بلدية العويقيلة بالحدود الشمالية تستعد لاستقبال عيد الأضحى



عرعر 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

أكملت بلدية محافظة العويقيلة التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف جهودها في النظافة العامة التي شملت أحياء المحافظة كافة وتعزيز جولاتها الرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية، للوقوف على التزام الأسواق التجارية بالتنظيمات الاحترازية والوقائية ضمن شعار نعود بحذر للحد من انتشار العدوى، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وأوضحت بلدية العويقيلة أنها كثفت جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية وصوالين الحلاقة، والمحال الغذائية، وذلك للوقوف على الالتزام بالاشتراطات كافة الصحية والتدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى، مشيرةً إلى استمرار جهودها الاحترازية في أعمال الإصحاح البيئي عبر أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والمرافق العامة والشوارع الداخلية والمداخل.

وبينت البلدية أنها قامت بأعمال التهيئة والصيانة الدورية اللازمة للمنتزهات والحدائق، وذلك لاستقبال الزوار والمتنزهين من الأهالي مؤكدة استمرارية أعمال التعقيم والتطهير للمنتزهات والحدائق وألعاب الأطفال بشكل عام لحماية مرتاديها وتكثيف أعمال النظافة العامة، داعية في الوقت نفسه المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن أية ملحوظات أو شكاوي من خلال مركز "940".

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