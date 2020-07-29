السعودية اليوم / أمانة تبوك تهيء 258 حديقة بالمنطقة لاستقبال المتنزهين في عيد الأضحى



تبوك 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

أكملت أمانة منطقة تبوك استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى لهذا العام 1441هـ، بتهيئة 258 حديقة ومتنزهاً عاماً على مستوى المنطقة، وتكثيف أعمال تعقيم وصيانة المرافق العامة لتكون جاهزة لاستقبال مرتاديها مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما قامت بنشر عدد من لوحات تهاني العيد، لمشاركة الأهالي فرحتهم بيوم العيد .

وأوضحت " الأمانة " أنها قامت وضمن خطتها بتهيئة الحدائق والمنتزهات وتعقيم وتطهير المرافق العامة والجلسات والممرات، إضافة إلى الأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام، ومعالجة عدد من الشوارع، وصيانة إنارة الشوارع, مشيرةً إلى استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء، للحفاظ على النظافة العامة للحد من انتشار جائحة فيروس

ودعت أمانة المنطقة الجميع إلى المحافظة على الحدائق والألعاب والمرافق العامة التي وجدت من أجلهم وعدم العبث بها ورمي المخلفات بالأماكن المخصصة.

يذكر أن أمانة منطقة تبوك قد أنهت خلال الأشهر الماضية استزراع ما يزيد عن مليون زهرة حولية صيفية في ميادين وشوارع المدينة، إضافة إلى أعمال وتجميل البلديات التابعة لها، بهدف تعزيز المظهر الحضاري العام والشكل الجمالي الذي تتمتع به منطقة تبوك بمدنها والمحافظات التابعة لها، ولإضفاء لمسة حضارية وجمالية على المواقع التي يرتادها الأهالي والزوار, بالإضافة إلى قص وتشكيل 2800 شجرة بزروميا للمحافظة على السلامة المرورية لسالكي الطرقات، وتكريب عدد 1500 نخلة بلدي وعدد 50 نخلة واشنطونيا، وتعشيب عدد من المسطحات والمتنزهات العامة لأكثر من مليون وأربع مئة متر مربع من إجماليها التي تزيد فيها المسطحات الخضراء على أكثر من مليون وتسع مئة متر مربع، كما قامت بصيانة عدد من شبكات الري وصيانة الأعطال لـ 104 من الشبكات المنتشرة على مساحات الرقعة الخضراء بالمدينة.

// انتهى //

00:18ت م

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تبوك 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأكملت أمانة منطقة تبوك استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى لهذا العام 1441هـ، بتهيئة 258 حديقة ومتنزهاً عاماً على مستوى المنطقة، وتكثيف أعمال تعقيم وصيانة المرافق العامة لتكون جاهزة لاستقبال مرتاديها مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما قامت بنشر عدد من لوحات تهاني العيد، لمشاركة الأهالي فرحتهم بيوم العيد .وأوضحت " الأمانة " أنها قامت وضمن خطتها بتهيئة الحدائق والمنتزهات وتعقيم وتطهير المرافق العامة والجلسات والممرات، إضافة إلى الأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام، ومعالجة عدد من الشوارع، وصيانة إنارة الشوارع, مشيرةً إلى استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء، للحفاظ على النظافة العامة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا ودعت أمانة المنطقة الجميع إلى المحافظة على الحدائق والألعاب والمرافق العامة التي وجدت من أجلهم وعدم العبث بها ورمي المخلفات بالأماكن المخصصة.يذكر أن أمانة منطقة تبوك قد أنهت خلال الأشهر الماضية استزراع ما يزيد عن مليون زهرة حولية صيفية في ميادين وشوارع المدينة، إضافة إلى أعمال وتجميل البلديات التابعة لها، بهدف تعزيز المظهر الحضاري العام والشكل الجمالي الذي تتمتع به منطقة تبوك بمدنها والمحافظات التابعة لها، ولإضفاء لمسة حضارية وجمالية على المواقع التي يرتادها الأهالي والزوار, بالإضافة إلى قص وتشكيل 2800 شجرة بزروميا للمحافظة على السلامة المرورية لسالكي الطرقات، وتكريب عدد 1500 نخلة بلدي وعدد 50 نخلة واشنطونيا، وتعشيب عدد من المسطحات والمتنزهات العامة لأكثر من مليون وأربع مئة متر مربع من إجماليها التي تزيد فيها المسطحات الخضراء على أكثر من مليون وتسع مئة متر مربع، كما قامت بصيانة عدد من شبكات الري وصيانة الأعطال لـ 104 من الشبكات المنتشرة على مساحات الرقعة الخضراء بالمدينة.// انتهى //00:18ت م0278

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