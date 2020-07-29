

واشنطن 7 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 54,448 إصابة مؤكدة و 1,126 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,280,135 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 147,672 وفاة.

// انتهى //

00:02ت م

0274



واشنطن 7 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 54,448 إصابة مؤكدة و 1,126 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,280,135 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 147,672 وفاة.// انتهى //00:02ت م0274

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 54,448 إصابة مؤكدة و 1,126 وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.