

أبها 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم، مسلخ الأمانة الرئيس بأبها، مطلعاً على جاهزيته لاستقبال المواطنين الراغبين في ذبح أضاحيهم فيه، وطاقته الاستيعابية ومدى استيفائه الاشتراطات الصحية.

كما اطلع على المرافق وحظائر المواشي وسوق الأعلاف والمراحل التي تمر بها الذبائح، وطرق الكشف البيطري للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ووجه أمين المنطقة إدارة المسلخ و العاملين فيه بتكثيف الإجراءات الوقائية كافة ومضاعفة الجهود المبذولة لما يشهده خلال هذه الفترة من زيادة في معدل الذبح اليومي، موجها بتغريم المستثمر بالحد الأعلى من لائحة الغرامات لعدم جودة النظافة .

وأكد الحميدي أن صحة وسلامة المواطن والمقيم من أهم الأولويات وأن الأمانة والبلديات والإدارات التابعة لها كافة لاتتهاون مع كل ما يمسّ هذا الشأن ومن يثبت إخلاله بالتزاماته أو مخالفته الاشتراطات الصحية المنصوص عليها في عقود التشغيل سوف تُطبّق الأنظمة بحقه وفق العقوبات المقررة مع إعادة النظر في التعامل معه مجدداً ولن يُسمح بأي تساهل أو تخاذل، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والدخول عبر التطبيق الذي أطلق مؤخراً لحجز موعد لذبح الأضحية والذي عُمل به كأحد الإجراءات الوقائية التي قامت بها الأمانة، بالإضافة إلى الاستفادة من المطابخ المعلن عنها مسبقاً التي سُمِحَ لها بالذبح وفق الاشتراطات الصحية.

// انتهى //

23:47ت م

0270





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين عسير يتفقّد تجهيزات مسلخ الأمانة لعيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.