السعودية اليوم / بلدية محافظة مركز العمار تستعد لعيد الأضحى



العمار 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

أكملت بلدية مركز العمار، التابعة لأمانة منطقة القصيم، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف جهودها في النظافة العامة، وتعزيز جولاتها الرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية، للوقوف على التزام الأسواق التجارية بالتنظيمات الاحترازية والوقائية ضمن شعار نعود بحذر للحد من انتشار العدوى، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

‏‪ وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف بن عبيدالله المخلّفي أن البلدية كثفت جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية وصوالين الحلاقة، وذلك للوقوف على الالتزام بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية، وواصلت جهودها الاحترازية في أعمال الإصحاح البيئي عبر أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والمرافق العامة والشوارع الداخلية والمداخل.

‏‪وأضاف أن البلدية قامت بأعمال التهيئة والصيانة الدورية اللازمة للمنتزهات والحدائق، وذلك لاستقبال الزوار والمتنزهين من الأهالي أو المراكز المجاورة، مؤكداً استمرارية أعمال التعقيم والتطهير للمنتزهات والحدائق وألعاب الأطفال بشكل عام لحماية مرتاديها وتكثيف أعمال النظافة العامة.

‏‪ وأشار المخلّفي إلى أن قسم الصيانة والكهرباء قام بصيانة الإنارة بمداخل المركز والقرى التابعة له وعمل الصيانة اللازمة للشوارع الرئيسة والأحياء، داعياً المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن أية ملحوظات أو شكاوى من خلال مركز "940".

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23:44ت م

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