السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل تكثّف حملاتها الرقابية في عيد الأضحى



الجبيل 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليه 2020 م واس

كثّفت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في إدارة خدمات الأملاك، خلال فترة إجازة عيد الأضحى، جولاتها الرقابية على المرافق التجارية بمدينة الجبيل الصناعية، للتأكد من اتباعهم أنظمة الهيئة الملكية وتطبيق الاشتراطات والاحترازات الوقائية .

وأوضح مدير عام الخدمات المساندة خالد الشمري، أن هذه الجولات شملت 1303 مرافق من المجمعات التجارية ومحلات بيع التجزئة وصالونات الحلاقة ومغاسل الملابس ومحلات بيع الحلويات وبيع الخضار ومحطات الوقود، بالإضافة إلى حظائر الأغنام للتأكد من سلامة الأغنام المعروضة للبيع، كما تتابع عدم استغلال موسم العيد برفع الأسعار.

وأكد حرص الهيئة على سلامة وجودة المنتج المقدم للمستفيدين بمدينة الجبيل الصناعية، وعدم الإصابة بالعدوى عند زيارة المستفيدين المرافق التجارية، من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتقال العدوى وتفشيها.

وأشار الشمري، إلى أن الهيئة الملكية تصدر تقريراً يومياً يختص بتطبيق الضوابط والاشتراطات والإجراءات الاحترازية الوقائية بالمرافق التجارية بالمدينة، كما تستقبل أية بلاغات تردها عبر غرفة العمليات خلال فترة إجازة العيد، لمباشرتها حسب الأنظمة المعمول بها.

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