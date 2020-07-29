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سجلت الإمارات ، اليوم الثلاثاء، 369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين فيها 59,546 مصابًا.
وتفصيليا، ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أنها سجلت حالتي وفاة بسبب الفيروس في البلاد ليبلغ عدد الوفيات 347 وفاةً.
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 12:06 AM
الإجمالي ارتفع إلى 59,546 مصابًا و347 وفياتالإمارات تسجل 369 إصابة جديدة بـ" كورونا " ووفاة شخصين
سجلت الإمارات ، اليوم الثلاثاء، 369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين فيها 59,546 مصابًا.
وتفصيليا، ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أنها سجلت حالتي وفاة بسبب الفيروس في البلاد ليبلغ عدد الوفيات 347 وفاةً.
، الإمارات تسجل 369 إصابة جديدة بـ" كورونا " ووفاة شخصين ،
المصدر : الخليج 365
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