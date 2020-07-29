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محمد بن مسعود - الدمام - أتمت "الصحة" فحص كورونا للمكلفين كافة بالعمل في المشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام من جميع القطاعات الحكومية والخاصة؛ وذلك للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا كوفيد ١٩، وجاهزيتهم لخدمة ضيوف الرحمن .
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الصحة لتنفيذ الخطة الصحية المعتمدة للحج وفق أعلى المعايير، وبما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن والمكلفين لخدمتهم خلال موسم الحج سعيًا للخروج بموسم حج صحي وآمن، خاصة في ظل هذه الظروف الصحية العالمية إثر جائحة كوفيد 19.
ودعت الصحة ضيوف الرحمن والمشاركين في الحج إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة من تباعد اجتماعي، ولبس الكمامة، والحفاظ على النظافة الشخصية لضمان سلامة الجميع.
كما أهابت الصحة بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام لاتباع السلوكيات الصحية السليمة، والالتزام بالإرشادات والنصائح الطبية التي أصدرتها الوزارة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتجنب الإصابة بالأمراض -بإذن الله-.
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 12:08 AM
أتمت "الصحة" فحص كورونا للمكلفين كافة بالعمل في المشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام من جميع القطاعات الحكومية والخاصة؛ وذلك للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا كوفيد ١٩، وجاهزيتهم لخدمة ضيوف الرحمن .
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الصحة لتنفيذ الخطة الصحية المعتمدة للحج وفق أعلى المعايير، وبما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن والمكلفين لخدمتهم خلال موسم الحج سعيًا للخروج بموسم حج صحي وآمن، خاصة في ظل هذه الظروف الصحية العالمية إثر جائحة كوفيد 19.
ودعت الصحة ضيوف الرحمن والمشاركين في الحج إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة من تباعد اجتماعي، ولبس الكمامة، والحفاظ على النظافة الشخصية لضمان سلامة الجميع.
كما أهابت الصحة بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام لاتباع السلوكيات الصحية السليمة، والالتزام بالإرشادات والنصائح الطبية التي أصدرتها الوزارة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتجنب الإصابة بالأمراض -بإذن الله-.
، "الصحة" تُنهي فحص جميع المكلفين بخدمة حجاج بيت الله الحرام ،
المصدر : الخليج 365
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