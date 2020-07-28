شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بمنشأة تبيع لحوم ودواجن فاسدة في البكيرية والان نبدء بالتفاصيل
شهرت وزارة التجارة بثلاثة مخالفين يعملون بمؤسسة تجارية تختص بتجارة المواد الغذائية بمحافظة البكيرية إثر إدانة وكيل المنشأة ومديرها والعامل المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعد ضبط 60 قطعة دجاج وبرجر لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية معروضة للبيع تم مصادرتها وإتلافها بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة والذي نص على فرض غرامة مالية على المخالفين، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
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