شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان الأزمة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، في قصر قرطاج، أمس، مبعوث خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية.

ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – لفخامته.

وتم خلال الاستقبال التطرق إلى عمق ومتانة العلاقات بين المملكة والجمهورية التونسية، وتأكيد حرص قيادتي البلدين على تعزيزها ودعم الشراكة في شتى المجالات.

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كما جرى خلاله تناول الأوضاع الدولية والإقليمية ومنها بالخصوص الوضع في ليبيا.

وجدد الرئيس التونسي حرص بلاده على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، معربا عن استعداد بلاده المتواصل للإسهام في إيجاد تسوية سياسية يقبل بها الليبيون، وتضع حداً لهذه الأزمة التي أثرت سلباً على دول الجوار وفي مقدمتها تونس.

وفي تصريح عقب اللقاء، ثمن سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ، تطابق الرؤى بين المملكة وتونس فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها المنطقة، مشيراً إلى تأكيد الجانبين على أن حل المسألة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سلميا في إطار ليبي- ليبي، ودون أي تدخلات أجنبية.

كما جدد سمو وزير الخارجية، دعوة خادم الحرمين الشريفين للرئيس قيس سعيّد للقيام بزيارة إلى المملكة في أقرب الآجال.