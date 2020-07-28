26 مليون طلب عبر تطبيقات التوصيل في السعودية خلال جائحة كورونا

2020-07-29

متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إجمالي القيمة المالية للطلبات عبر تطبيقات التوصيل أكثر من ملياري ريال منذ بداية جائحة كورونا.

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الرياض تتصدر:

وأوضحت هيئة الاتصالات أن إجمالي الطلبات بلغ 26 مليون طلب، بنسبة زيادة تصل إلى 250% مقارنةً ببداية الجائحة، كما استحوذت منطقة الرياض على 46% من مجمل طلبات التوصيل، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 26%، فيما تم تنفيذ 13% من الطلبات في المنطقة الشرقية، كما بلغ عدد تطبيقات التوصيل منذ بدء قرار منع التجول 41 تطبيق، يقدم خدمات التوصيل في 246 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة.

ودعت الهيئة المستفيدين إلى التعرف على قائمة تطبيقات التوصيل المسجلة لديها من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني هنا

يُشار إلى أن هيئة الاتصالات ومنذ بدء جائحة كورونا قامت وبالشراكة مع العديد من الأجهزة الحكومية في وضع آليات حوكمة دقيقة لضمان فاعلية هذا النشاط الحيوي من خلال وضع الضوابط والأطر التنظيمية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك بالتعاون المشترك مع وزارة التجارة في إطلاق مبادرة استهدفت ربط المتاجر التموينية والصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية بتطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة بهدف ضمان إيصال احتياجات المستفيدين لمنازلهم بكل يسر وسهولة.

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