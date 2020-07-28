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أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
تستمر حتى الساعة السادسة من صباح الغد
متابعات الخليج 365 - واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
ولفتت إلى أن الحالة ستكون على محافظات: أضم، والطائف، والجموم، والخرمة وميسان، والعرضيات، والكامل، والمويه ، ورنية، والليث، وخليص، والمشاعر المقدسة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة السادسة من صباح الغد.
طقس الأربعاء:
وتوقعت الأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.
وكذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل والرياض.
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