، الإمارات تسجل 369 إصابة جديدة بـ" كورونا " ووفاة شخصين ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإجمالي ارتفع إلى 59,546 مصابًا و347 وفيات

سجلت الإمارات ، اليوم الثلاثاء، 369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين فيها 59,546 مصابًا.

وتفصيليا، ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أنها سجلت حالتي وفاة بسبب الفيروس في البلاد ليبلغ عدد الوفيات 347 وفاةً.