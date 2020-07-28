، في مباراتَيْه الوديتَيْن: الهلال يتعادل مع الشعلة.. وينتصر على الرياض برباعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - حقَّق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فوزًا كبيرًا على نظيره الرياض (الدرجة الثانية) بأربعة أهداف دون رد، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الرئيس بمقر نادي الهلال.

وتناوب على تسجيل رباعية الهلال كل من صالح الشهري (هدفين)، ونواف العابد وياسر الشهراني.

وفي المباراة الودية الثانية سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على لقاء الهلال ونظيره الشعلة (درجة أولى). سجل هدفَي الهلال الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، بينما سجّل ثنائية الضيوف اللاعب عيسى آليو.