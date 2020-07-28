شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: لا تجعلوا فرحة العيد مصدراً للخطر والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، بضرورة تطبيق التباعد بالمسافات الآمنة والالتزام بالسلوكيات الصحية خلال عيد الأضحى المبارك. وقال د.العبدالعالي: "لا نريد أن تكون فرحة العيد مصدراً للخطر على صحتنا، يمكننا أن نبتهج وأن نفرح ونلتقي بقلوبنا مع تطبيق التباعد بالمسافات الآمنة والالتزام بالسلوكيات الصحية".

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