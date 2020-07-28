مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: أكثر من 5 آلاف عنصر من مرتزقة تركيا في طرابلس المزيد

كشف العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي ،الثلاثاء، عن وجود أكثر من 5 آلاف عنصر من مرتزقة تركيا في العاصمة طرابلس.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن هناك جنسيات أخرى غير السورية ينتمي إليها مرتزقة تركيا على الأراضي الليبية.

ولفت إلى أن تركيا تحاول تخفيف التوتر الناجم عن تحركاتها في شرق المتوسط لإدراكها أن أي تصعيد سيكون وبالا على موقفها في جبهة سرت.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إلى أن مطامع تركيا وتنظيم الإخوان تتركز على الهلال النفطي، مؤكدا أن الجيش مستمر في الدفع بتعزيزات للدفاع عن هذه المنطقة.

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وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، قد قال إن تركيا استغلت فترة وقف إطلاق النار في جلب المزيد المرتزقة ووسائل تدمير الأراضي الليبية.



وأضاف المسماري أن تركيا تستخدم أسلحة أمريكية مثل دبابات M-16 ومنظومات دفاع جوي هوك.

واستهدف سلاح الجو بالجيش الليبي، مساء الأحد، عددا من الدبابات والآليات العسكرية التابعة للمليشيات بعد تحركها في محيط منطقة الوشكة، غرب سرت، وفق مصادر عسكرية ليبية.

وأوضحت المصادر أن سلاح الجو نجح في تدمير الدبابات والآليات العسكرية بضربات مركزة.

ولم تكشف المصادر عن أعداد القتلى في صفوف المليشيات الموالية لتركيا التي تم استهدافها، إلا أنها أكدت أن التحرك كان سريا وبأعداد كبيرة.