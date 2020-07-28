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شكرا لقرائتكم البريه: أركان الحج جميعها مرتبطة بالتوحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
البريه: أركان الحج جميعها مرتبطة بالتوحيد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المجمعة، محمد البريه، أنه لو تأملنا أركان الحج سنجدها جميعها مرتبطة بالتوحيد.
وتابع البريه، في حواره إلى برنامج “الركن الخامس” المذاع على قناة السعودية اليوم الثلاثاء: لو تأملنا الحج وواجباته وسننه وتأملنا شعائره لوجدنا أنها مرتبطة بالتوحيد، مثلًا الطواف حول الكعبة المشرفة لا يوجد بقعة على وجه هذه الأرض يجوز الطواف حولها على وجه التعبد إلا بيت الله سبحانه وتعالى.
وأضاف أن هذا يدل أن هذا معلم حقيقي للتوحيد فلا يمكن لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يطوف بأي أضرحة أو قبور أو مزارات وإنما يطوف على وجه التعبد ببيت الله الحرام سبحانه وتعالى، وهذا يدل على التوحيد وأن هذا معلم من معالم التوحيد.
الشيخ المنيع خطيبًا ليوم عرفة:
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتكليف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي لإلقاء خطبة يوم عرفة لـ الحج هذا العام.
أهمية خطبة يوم عرفة:
ترجمة خطبة يوم عرفة:
وتستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمشروع ترجمة خطبة يوم عرفة ونقلها لدول العالم هذا العام 1441هـ، بعدد 5 لغات عالمية “الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والأوردو، والفارسية”، لإيصال الرسالة الدينية الصحيحة إلى المسلمين باختلاف لغاتهم لأهداف الخطبة عبر تطبيق مخصص لترجمة الخطبة على أجهزة الهاتف المحمول وموقع الرئاسة الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين.
وتبث خطبة يوم عرفة صوتيًّا ضمن موسم الحج للحجاج بمشعر عرفة ولجميع المسلمين بأنحاء العالم من خلال القنوات المحددة، ويعد مشروع ترجمة خطبة عرفة هو المشروع الأكبر من نوعه لترجمة خطبة عرفة، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- حيث يهدف إلى وصول الخطبة من مسجد نمرة لخمس لغات يتحدثها المسلمون حول العالم.
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