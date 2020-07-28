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2020-07-28 الشيخ عبدالله المنيع خطيبًا ليوم عرفة فماذا تعرف عنه؟ عضو هيئة كبار العلماء منذ عام 1971 متابعات الخليج 365 - الرياض سلطت إمارة منطقة المدينة المنورة الضوء على خطيب يوم عرفة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع. واستعرضت الإمارة عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها بموقع تويتر، المعلومات عن الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء منذ عام 1971 وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، والمستشار في الديوان الملكي. وفيما يلي إنفوجرافيك إمارة المدينة: Advertisements وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتكليف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام. أهمية خطبة يوم عرفة: الجدير بالذكر أن خطبة يوم عرفة لها مكانة عظيمة في نفوس المسلمين وما تقوم به حكومتنا الرشيدة- حفظها الله- بالعناية في ترجمة الخطبة عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة لتصل هداياتها للعالمين بعدة لغات. ترجمة خطبة يوم عرفة: وتستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمشروع ترجمة خطبة يوم عرفة ونقلها لدول العالم هذا العام 1441هـ، بعدد 5 لغات عالمية “الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والأوردو، والفارسية”، لإيصال الرسالة الدينية الصحيحة إلى المسلمين باختلاف لغاتهم لأهداف الخطبة عبر تطبيق مخصص لترجمة الخطبة على أجهزة الهاتف المحمول وموقع الرئاسة الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين.



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